ثنائيات فنية في رمضان.. مكي ورحمة أحمد بمسلسل «الكبير ج 8».. حمادة هلال وهبة مجدي «المداح ج4».. كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي «الحشاشين»

عمل الكثير من القائمين على العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية على تشكيل ثنائيات فنية جمعت بين الفنانين، والمُؤلفين، والمُخرجين، وذلك لضمان نجاح الأعمال المُشاركين بها من جهة، والنجاح الجماهيري والمادي من جهة أخرى، فهذه الظاهرة المُنتشرة في الوقت الحالي ليست بجديد.

بل كان هناك قديمًا ثنائيات حققت نجاحًا جماهيريًا وماديًا كبيرًا، فضم أرشيف السينما المصرية العديد من تلك الثنائيات الناجحة، التي شكّلت نقلة نوعية في تلك الأعمال، وحفرت في أذهان المشاهد المصري والعربي ذكريات جميلة وخالدة.

على سبيل المثال وليس الحصر الثنائي الأشهر فؤاد المهندس وشويكار، حيث قدما سويًا العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح، والسينما، والتليفزيون، وكذلك إسماعيل يس مع عبدالفتاح القصري ورياض القصبجي، وأنور وجدي وليلى مراد، وفريد شوقي وهدى سلطان، وعماد حمدي وفاتن حمامة، وفريد شوقي ومحمود المليجي.

وكذا كمال الشناوي وشادية، وفريد الأطرش وسامية جمال، وفاتن حمامة مع عمر الشريف، وشادية مع صلاح ذوالفقار وعماد حمدي وعبدالحليم حافظ، وسعاد حسني مع أحمد مظهر وشكري سرحان وحسن يوسف، ونور الشريف وبوسي، ومحمود ياسين وشهيرة، وحسين فهمي وميرفت أمين، وعادل إمام ويسرا، وتامر حسني ومي عزالدين، وأحمد حلمي ومنى زكي.. وغيرهم كثيرين.

في الدراما الفنانة فردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل، ونورالشريف وبوسي، وأحمد مكي ودنيا سمير غانم، وأحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام أيضًا، وحمادة هلال وهبة مجدي، ويوسف الشريف والمؤلفة إنجي علاء، وكريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، ومي عمر والمخرج محمد سامي، والمؤلف أمين جمال، والمخرج أحمد سمير فرج.. وغيرهم.

ترصد «البوابة نيوز» خلال هذا التقرير أبرز الثنائيات الفنية في دراما الموسم الرمضاني 2024، التي بدورها تسهم في نجاح العمل الفني، ويصعب محوها من ذاكرة المشاهد المصري والعربي.

كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى فى «الحشاشين»

تعاون الفنان كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي في مسلسل «الاختيار ج2» رجل الظل، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، وأيضًا في فيلم «بيت الروبي» عام 2023م، ولاقى العملان نجاحًا كبيرًا، ويتكرر التعاون هذا العام في مسلسل «الحشاشين»، ففي إطار تاريخي تدور أحداثه حول «حسن الصباح» زعيم الحشاشين وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة آنذاك.

ويُشاركه البطولة الفنانين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وبسنت أحمد أبو باشا، سامح الشيخ، وآخرون، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

أحمد مكي ورحمة أحمد في «الكبير ج8»

يجمتع الثنائي أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام والمخرج أحمد الجندي في المسلسل «الكبير ج8»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عمدة قرية «المزاريطة» إلى ضغوط عديدة، فيجد نفسنه مضطرا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض إلى مواقف كوميدية كثيرة.

العمل من بطولة الفنانين: أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين أبو الحجاج، حاتم صلاح، مصطفى غريب، والطفل عبدالرحمن طه، وضيوف الشرف أمينة خليل، عمرو رمزي، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار السبعة أجزاء السابقة.

حمادة هلال وهبة مجدي في «المداح ج4»

يتكرر سيناريو الثنائيات بين حمادة هلال والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج، والفنانين هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان في مسلسل «المداح ج4» أسطورة العودة، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والرعب، حول الشيخ «صابر» المداح الذي يجد نفسه في حرب ضارية تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، وذلك في صراع جديد حين يُلبي هو وصديقه «سميح» نداء استغاثة لعائلة صعيدية.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانون: حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، رشدي الشامي، صفاء جلال، حنان يوسف، حمزة العيلي، دياب، وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، وقد حقق العمل على مدار الثلاثة أجزاء الماضية نجاحًا ملحوظًا فور عرضه.

أحمد السقا وطارق لطفي في «العتاولة»

يعود الثنائي أحمد السقا وطارق لطفي من جديد في مسلسل «العتاولة» بعد أن قدما سويًا فيلمين: «صعدي في الجامعة الأمريكية، عن العشق والهوى»، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، ينشأ صراع دموي بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، فيملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة والزج بأحدهما في السجن.

يشاركهما البطولة الفنانون: باسم سمرة، مي كساب، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، سامي مغاوري، نهى عابدين، هدى الإتربي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

يحيى الفخراني ويوسف عثمان في «عتبات البهجة»

يجمع مسلسل «عتبات البهجة» الفنانين يحيى الفخراني ويوسف عثمان في الموسم الرمضاني 2024، وذلك بعد أن اجتمعا سويًا في مسلسل "يتربى في عزو" الذي عرض في 2007م، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تدور أحداث العمل على مدار 15 حلقة في إطار الدراما الاجتماعية، حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده.

ويشاركهما البطولة الفنانين: جومانا مراد، صلاح عبدالله، سيد رجب، سما إبراهيم، حنان يوسف، هنادي مهنا، علاء زينهم، مايان السيد، صفاء الطوخي، هشام إسماعيل، وفاء صادق، ليلى عز العرب، علاء مرسي، سيناريو وحوار د. مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

وإيمانا بدور وأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة القادرون باختلاف وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، قررت الشركة المنتجة ترجمة العمل بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.

مي عمر والمخرج محمد سامي في «نعمة الأفوكاتو»

يعود الثنائي مي عمر والمخرج محمد سامي مجددًا في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، بعد أن قدما سويًا مسلسل «لؤلؤ» بمشاركة الفنان أحمد زاهر في 2020، وأيضًا مسلسل «الأسطورة» بمشاركة الفنان محمد رمضان عام 2016م.

وفي إطار كوميدي تدور أحداث العمل حول «نعمة» المحامية الشابة الطموحة، التي تساند زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، فتحاول الانتقام منه.

يشاركها البطولة الفنانون: أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، طارق النهري، عماد زيادة، ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

هاني رمزي وداليا البحيري في «بدون مقابل»

بعد أن حقق الثنائي هاني رمزي، وداليا البحيري نجاحًا ساحقًا في الفيلم الكوميدي الشهير «محامي خلع» الذي عرض في عام 2002، يعود الثنائي من جديد بعد 22 عامًا في مسلسل «بدون مقابل»، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب.

يشاركهما البطولة الفنانون: عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، نسرين طافش، سلوى عثمان، أيتن عامر، خالد سليم، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد سامي.

خالد النبوي وحلا شيحة في «إمبراطورية ميم»

جمع فيلم «تايه في أمريكا» النجمين خالد النبوي وحلا شيحة، والذي لاقى استحسان الجمهور، فيعود هذا الثنائي مرة أخرى في مسلسل «إمبراطورية ميم»، حيث تدور أحداثه في إطار عائلي، حول «مختار» الذي يجد نفسه مسئولا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده.

ويشاركهما البطولة كل من: نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، إيمان السيد، مايان السيد، نجلاء بدر، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وقصة إحسان عبدالقدوس، وإخراج محمد سلامة.

سوسن بدر ومحمد رياض فى «قلع الحجر»

تعاون الثنائي سوسن بدر ومحمد رياض سويًا في مسلسل «السيدة زينب» عام 2021، ويتكرر هذا التعاون هذا العام في مسلسل «قلع الحجر»، وفي إطار درامي تدور أحداث العمل في الصعيد، حول «عبدالحي» الشاب المتمرد، الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، في حين يتطرق المسلسل إلى قضية حقوق المرأة.

يشاركهما البطولة الفنانون: رانيا فريد شوقي، منى عبدالغني، مدحت تيخا، مروة عبدالمنعم، حسن العدل، لقاء سويدان، ياسر علي ماهر، مفيد عاشور، بهاء ثروت، سميرة عبدالعزيز، أيمن عزب، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسنى صالح.