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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مسلم ومسيحي إيد واحدة .. مائدة إفطار بمشاركة 12 ألف مواطن بالخصوص

مائدة إفطار بالخصوص
مائدة إفطار بالخصوص
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية إفطار جماعي لـ12 ألف مواطن بمنطقة الخصوص في إطار مبادرة الحزب "هنفطر ونفرح أهالينا"، التي تٌطلقها أمانات الحزب المختلفة.

ضم الإفطار جميع الطوائف من المواطنين المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة، وحضور نواب للمحافظة لمجلسي النواب والشيوخ.

شهد الإفطار مشاركة 12 ألف مواطن وسط فرحة المواطنين بهذا التجمع الذي ينتظرونه من العام إلى العام مُعبرين عن فرحتهم بهذا التجمع السنوي الذي يظهر لمصر كلها أن أبناء الخصوص يد واحدة.

رفع المشاركون شعار "الوحدة الوطنية.. رمضان يجمعنا"، بمشاركة الأهالي من الأسر المسلمة والمسيحية من المقيمين بالمنطقة ومٌمثلين عن الأوقاف والمساجد والكنائس المنتشرة في ربوع المدينة التي تشتهر بأنها رمزا للوحدة الوطنية بمحافظة القليوبية.

أطول مائدة

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أكبر مائدة إفطار الإفطار الجماعي المسلمين والمسيحيين حزب مستقبل وطن منطقة الخصوص