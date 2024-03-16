وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة في برج العرب

شَهِدَ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، جانب من منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة والتي تستضيفها مصر بالصالة الدولية ببرج العرب خلال الفترة من 14 وحتى 19 مارس الجاري، بمشاركة 371 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة في جميع المراحل السنية.



حضر المنافسات: فؤاد المسكوت رئيس الإتحاد الافريقي وعضو الإتحاد الدولي للمصارعة، الروماني روزفان عضو الإتحاد الدولي والمدير الفني للبطولة، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، واللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.



أكد وزير الشباب والرياضة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، مبيناً أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبى مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.



وأوضح أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيًا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.



وأشار صبحي إلي أن المنظومة الرياضية تتمتع بمكانة مميزة بناء على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح للدولة المصرية مع الاتحادات واللجنة الأوليمبية في رعاية مختلف المراحل السنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة منها، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكابيتانو مصر وغيرهم.

كما قام الوزير بتكريم الفائزين في المراحل المختلفة رفقه الحضور.