ريال مدريد يدك شباك أوساسونا برباعية و يُعزز صدارته للدوري الإسباني

واصل ريال مدريد زحفه نحو لقب الدوري الإسباني، بفوزه الساحق على أوساسونا بنتيجة 4-2، مساء اليوم السبت، على ملعب "أل سادار" ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للبرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل ثنائية، بينما أحرز كارفاخال وإبراهيم دياز الهدفين الآخرين.

وعلى الرغم من تقدم أوساسونا في النتيجة مرتين، إلا أن ريال مدريد أظهر قدرةً هائلةً على العودة وتحقيق فوزٍ كبيرٍ يُعزّز صدارته لجدول الترتيب.

افتتح فينيسيوس التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 4 بعد هجمة مرتدة سريعة، وتعادل أوساسونا عن طريق انتي بوديمير في الدقيقة 7، وتقدم النادي الملكي مجددًا عن طريق داني كارفاخال في الدقيقة 18 بعد خطأ دفاعي من ريال مدريد.

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بقوة، ونجح في تعزيز تقدمه من خلال إبراهيم دياز في الدقيقة 61، وختم فينيسيوس جونيور مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وحاول أوساسونا تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 91 من خلال ايكير مونيوز لكنه لم يغير من سير المباراة.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة، ليُعزّز صدارته بفارق 7 نقاط عن وصيفه جيرونا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

