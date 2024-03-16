18 مارس.. فرقة الحضرة تطلق فيلما تسجيليا بمكتبة مصر الجديدة

تعرض فرقة الحضرة المصرية فيلما تسجيليا قصيرا بعنوان "سوف ترى" للمرة الأولى أمام جمهورها في أمسية رمضانية تقام بمسرح مكتبة مصر الجديدة يوم 18 من مارس الجاري.

الفيلم يعد توثيقا لترحالا قامت به الفرقة لزيارة سيدي أبي الحسن الشاذلي وساحات ومقامات كبار أولياء صعيد مصر.

ويهدف الفيلم إلى عرض هذه التجربة الروحية المختلفة أمام شرائح أكثر من الجمهور، وعلى نطاق أوسع، لتتعزز رسالة المحبة.

وتعد فرقة الحضرة المصرية واحدة من فرق الإنشاد الصوفي الرائدة على الساحة، تتألف من مجموعة من المداحين والمنشدين من مختلف المشارب والطرق، اجتمعوا على مديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصالحين.

وتلتقي الفرقة بجمهورها في شهر رمضان في قبة الغوري يوم 21 من مارس الجاري في حفل رمضاني مميز، كما تشترك مع الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في حفل رمضاني آخر بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في ذكرى غزوة بدر، يوم 27 من مارس الجاري.