طقس المنوفية.. غطاء سحابي وانخفاض بدرجات الحرارة

شهدت قرى ومدن محافظة المنوفية، اليوم السبت، انخفاضا بدرجات الحرارة، وسحب كثيفة وغيوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وسط توقعات بسقوط أمطار حسب هيئة الأرصاد الجوية.

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة للتعامل الفورى فى حال سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والصحراء الغربية .