قضايا الدولة تعلن عن موعد إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن تحديد موعد إجراءات المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب

مساعد بقضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة ۲۰۲۳ من الملتحقين بأكاديمية الشرطة ) كتيبة الضباط المتخصصين ) .

وتقرر اجراء المقابلة الشخصية يوم السبت الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة العاشرة صباحا

بمقر الإدارة العامة مبنى قضايا الدولة الكائن ٤٢ شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة

وعليهم تسجيل اسمائهم على الموقع الرسمي لقضايا الدولة www.Sla.gov.eg مع

ضرورة احضار تحقيق الشخصية ) كارنيه الاكاديمية ) يوم المقابلة الشخصية .

وسوف يتم الإعلان عن ميعاد المقابلة الشخصية لجميع من تخلفوا عنها من دفعة ۲۰۲۳ بعد انتهاء الشهر الكريم.