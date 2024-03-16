الدوري الإسباني.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا على ملعب “السادار”، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويفتقد ريال مدريد العديد من العناصر المميزة أمام أوساسونا، وعلى رأسهم جود بيلينجهام نظرا للإيقاف من رابطة الدوري الإسباني، فيما يقود رودريجو الهجوم رفقة فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، تشواميني، أنطونيو روديجر، داني كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ومتقدما بفارق 7 نقاط عن الوصيف جيرونا، فيما يأتي أوساسونا في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وتعد مباراة أوساسونا اختبارا هاما لريال مدريد، حيث يسعى الفريق الملكي لتعزيز صدارته لجدول الترتيب، بينما يطمح أوساسونا لتحقيق الفوز وتحسين موقفه في الترتيب.