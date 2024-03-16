برلماني: دراما المتحدة أعادت الريادة الحقيقية للفن المصري والعربي

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في اقتحام مجال الفن بصورة إيجابية تعكس دور القوى الناعمة جيدا داخل المجتمع الراقي، مشيرا إلى أن دراما الشركة المتحدة شهدت نقلة وطفرة غير مسبوقة على مستوى الفن المصري والعربي، من خلال سلسلة من المسلسلات المتنوعة ذات الثقل التاريخي والاجتماعي والثقافي والديني.

وأكد "الخشن"، في تصريح صحفي اليوم، أن الشركة المتحدة تثبت يوما بعد يوم نجاحها وريادتها في مجال الفن المصري، وعملت على جذب المشاهد المصري والعربي بمسلسلات تاريخية كمسلسل الحشاشين، وغيرها من المسلسلات التي تحتوي على طابع اجتماعي وكوميدي وثقافي، هادف يستهدف منه زيادة الوعي لدى الجمهور.

ولفت الخشن، إلى أن المتحدة أصبحت عنصر رئيسي داخل كل أسرة مصرية، بما تقدمه من محتوى درامي إيجابي يساهم في توفير مناخ ملائم للمشاهد المصري مراعيا العادات والتقاليد الاجتماعية والأعراف المصرية القديمة.

وأوضح النائب، أن مسلسل الحشاشين يعد طفرة مختلفة نجحت فيها الشركة المتحدة من خلال توفير كافة مقومات نجاح عمل درامي بهذا الشكل الذي يليق بالفن المصري.