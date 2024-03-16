بالأسماء.. غرق 4 شباب من الفيوم فى مركب للهجرة غير الشرعية

اتشحت قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم بالسواد عقب وصول خبر وفاة 4 شباب من أبناءها غرقا في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ التونسية.

جاء ذلك نتيجة غرق مركب الهجرة غير الشرعية المتجه من الأراضي الليبية إلى دولة إيطاليا.

وعثرت دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا على جثث 4 مصريين على شاطئ البحر، وتبين أنهم ماتوا غرقًا خلال محاولتهم السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتم التعرف على جثتي الشباب الأربع وهم، حسين راغب كيشار 20

علي رمضان عبد العليم 30 سنة

فهد هاشم محمود 17 سنة

يوسف عادل نادي 16 سنة

وجميعهم مقيمين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.