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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي مسلح بحوزته 25 كيلو حشيش في الطالبية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية بالطالبية.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات-  25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة-  سيارة ملاكى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى. 

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,8 مليون جنيه) تقريبا.

اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأسلحة النارية والذخائر الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكن قطاع الأمن العام لمخدر الحشيش نارية مواد مخدرة وأسلحة مواد مخدرة واسلحة نارية