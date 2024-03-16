ضبط تشكيل عصابي مسلح بحوزته 25 كيلو حشيش في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية بالطالبية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات- 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة- سيارة ملاكى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,8 مليون جنيه) تقريبا.