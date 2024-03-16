ضبط مالكى مسبك لقيامهما بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالكى مسبك ذهب لقيامهما بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى وسبكه وإعادة تصريفه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة).

وعُثر بداخل المسبك على ( 1،30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين 2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى ).

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى والغير شرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، حيث تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 ملايين جنيه).

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.