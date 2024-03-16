محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والطرق بالمحافظة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة وتكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذي لخطة الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية والفرعية بكل أنحاء المحافظة لتسريع معدلات الأداء بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية ودفع عجلة التنمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في متابعة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن، حيث جاري استكمال أعمال الرصف النهائية بشارع السوق النموذجي بمدينة سرس الليان بطول 1كم تنفيذ مديرية الطرق ، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

يأتي ذلك فضلًا عن متابعة أعمال الرصف بمدخل قرية دنشواي حتى قرية أبو كلس ضمن طريق 88 ( الشهداء – دناصور) بطول 7كم بمركز ومدينة الشهداء، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجاري المتابعة الدورية لكافة الأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقا للصالح العام.

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