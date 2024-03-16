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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيسة وزراء إيطاليا تزور مصر غدا

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا
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يزور وفد أوروبي رفيع المستوى القاهرة غدا في إطار المحادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

ومن جانبها أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني خلال الساعات الماضية أنها سوف تزور مصر غدا الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع تونس والمتعلق بالهجرة

وتعتبر مصر شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا إلى  الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا تجاريا كبيرا لمصر ولهذا السبب تولي اهتماما كبيرا بالسياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي لها تأثير كبير على التجارة، وأن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون تقع في قلب هذه السياسات الجديدة.

كما تتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

 

رئيسة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي مصر