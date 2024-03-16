وزير الرياضة يفتتح مشروعات استثمارية بمراكز شباب إيتاي البارود بالبحيرة (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، الملعب الخماسي بمركز شباب شبرا النونة، وتفقد جميع أعمال التطوير الشامل التي شملت جميع المنشئات بالمركز، ضمن زيارته الميدانية التي يقوم بها للمحافظة.

ويشمل مركز شباب شبرا النونه العديد من الأنشطة الرياضية والألعاب والملاعب القانونية.

واكد الدكتور اشرف صبحى أن ملف الاستثمار وتعظيم الاقتصاد القومي، أحد أهم الملفات الهامة، موضحًا أنها نقله كبيرة في المنشآت الرياضية، والتطورات الهائلة في مجال الرياضة في العصر الحديث والمتمثلة في دخول الرياضة في العديد من الأسواق، أدت إلي زيادة معدلات الاستثمار الرياضي، كأحد المجالات ذات الربح على مستوي العالم، مضيفا أن منهجية عمل الوزارة تعتمد على إعادة إدارة الأصول والإدارة الاستثمارية والاقتصادية، والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالبحيرة، التطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية، على مستوى الجمهورية خاصة محافظة البحيرة، وتوفير كل ما يلزم بها من بيئة مناسبة، على أعلى مستوى وأيضا المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة، لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب، أيضا المرأة وذوي القدرات والهمم.

تأتى جميع الفعاليات والأنشطة، التي تنفذها المديرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.