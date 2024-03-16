قصور الثقافة تقدم أولى فعاليات ليالي رمضان بالإسكندرية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بفقرة التنورة الصوفية المميزة لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، والتي جابت أرجاء القاعة وسط تفاعل كبير من الحضور، أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الإبداعية بمناسبة الشهر الفضيل، بمشاركة عدد من الشعراء الشباب، من أبرزهم د. محمد ياسين، محمد دانيال، علاء أحمد، عمر هلال ومحمد صادق أمين.

واختتمت الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان بعرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، تضمن باقة متنوعة من التابلوهات والفقرات الاستعراضية المأخوذة من بعض الأغاني، والمسرحيات والمسلسلات والأفلام المصرية بعد إعادة تجديدها على مستوى التوزيع، والموسيقى، وتقديمها في صورة مسرحية مبسطة، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا على التراث الفني المصري من الاندثار.

ومن أبرز تلك الاستعراضات فطوطة، بوجي وطمطم، ألف ليلة وليلة، الليلة الكبيرة، والراجل ده هيجنني، وغيرها.

كما قدمت الفرقة قوالب فنية جديدة كالأعمال الإذاعية منها برنامج أبلة فضيلة، ظاظا وجرجير والكاميرا الخفية، إلى جانب فقرة غنائية تضمنت عدة أغنيات دينية وتراثية منها، "سلام الله يا طه، قمر سيدنا النبى، رمضان جانا".

واختتم الحفل بفقرة تقليد الفنانين، وتابلوه استعراضي على نغمات تتر المسلسل الشهير "بوابة الحلواني" نال إعجاب الجمهور.

جاء ذلك في حضور ناصر الشاذلي رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي، الأديبة نجلاء خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي، د. منال يمني مدير الشئون الثقافية، ونخبة من المثقفين.

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