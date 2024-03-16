أحمد عبد العزيز: تعلقت بحب الفن منذ المرحلة الابتدائية

قال الفنان أحمد عبدالعزيز أنه كان يتابع مسلسلات الإذاعة في رمضان منذ أن كان صغيراً وتحديداً في المرحلة الابتدائية .

وأضاف عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" كنت اتابع المسلسل الإذاعي ألف ليلة وليلة بطولة نخبة من نجومنا الكبار النجمة «زوزو نبيل» شهرزاد، وكان المسلسل يسحره جدا، من حيث تخيل الأحداث التي تجرى في أحداث المسلسل، حيث كان يحس بحالة غموض وتشويق، بفضل الأداء المتميز من أساتذة كبار .

وأوضح أنه كان في الإسكندرية لمدة سبع سنوات حتى الصف الأول الابتدائي ، وبعدها حضر إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه يتذكر أثناء فسحة المدرسة كان في أحد الأشخاص يقلد الفنان العالمي الكوميدي شارلى شابلن، وكان يحبه جدا؛ لأنه كان يسعد بأدائه التمثيلي.