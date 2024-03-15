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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

فيصل خورشيد: الفن الشعبي تراجع كثيرا.. وهناك أعمال مميزة

فيصل خورشيد
فيصل خورشيد
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قال المونولوجيست والفنان فيصل خورشيد، إن مجال الفن شهد نقلة غير عادية، وظهرت العديد من الأصوات الجيدة والأعمال الفنية المتميزة، وهناك أيضا بعض السلبيات، ولكن الفن الشعبي تراجع كثيرا".

وأضاف خورشيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العديد من الأشخاص شبهوني بالفنان محمود رضا ربما تكوت ملامح الوجه متقاربة وتسريحة الشعر، والبعض الآخر شبهني بالفنان محمود حميدة".

تابع ، الفنان مدحت صالح صديقي الأول والوحيد وأقرب شخص إلى قلبي وتربطها علاقة قوية وكبيرة جدا منذ نعومة أظافرهما، "عشرة عمر واتربينا مع بعض في شبرا".

فيصل خورشيد الإعلامي محمد موسى