مجموعة السبع تهدد إيران بعقوبات شديدة في حال إرسالها صواريخ لروسيا

حذرت مجموعة السبع، الجمعة، إيران من "عواقب وخيمة" إذا أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، في تصعيد للتوتر وسط الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

جاء التحذير في بيان مشترك للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، حيث عبّرت الدول عن "قلقها البالغ" من تقارير تفيد بأن إيران تفكر في إرسال صواريخ باليستية أو تقنيات مرتبطة بها إلى روسيا.

أكد البيان أن "مجموعة السبع" ستفرض "عقوبات إضافية شديدة" على إيران في حال تمّ إرسال الصواريخ، وشدّد على "الاستجابة السريعة والمنسقة" من الدول الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن إيران قدّمت بالفعل مسيرات لروسيا، تمّ استخدامها في هجمات ضد المدنيين في أوكرانيا، ممّا يثير مخاوف من تصاعد الصراع.

وأوضحت "فرانس برس" أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد تسليم الصواريخ الباليستية حتى الآن، لكن مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض حذّر من "خطر حقيقي" من حدوث ذلك.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمريكي عن دراسة "مجموعة السبع" لخيارات عقوبات مختلفة، بما في ذلك وقف رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا.

تهدف تحذيرات "مجموعة السبع" إلى الضغط على إيران لمنعها من إرسال الصواريخ إلى روسيا، وتأتي في سياق الجهود الدولية لوقف الحرب في أوكرانيا.