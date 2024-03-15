"الجوازات السعودية" تُنهي إجراءات دخول ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان

أنهت "الجوازات السعودية" بنجاح إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، وذلك بيسر وسهولة وطمأنينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أن المديرية العامة للجوازات دعمت جميع الصالات في منافذ المملكة بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، مثل أجهزة رفع الخصائص الحيوية، وأجهزة التوثيق الأمني، والكونترات المتنقلة التي استخدمت لأول مرة لإنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى أجهزة الترجمة الفورية لـ (137) لغة، وتخصيص فرق عمل للترحيب بالمعتمرين بعدة لغات.

ونوهت "الجوازات السعودية" بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفي الجوازات في المنافذ لأي خدمات أو استفسارات أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود من "الجوازات السعودية" حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، وتيسير رحلتهم لأداء مناسك العمرة بكل راحة وسهولة.