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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مظاهرة لدعم غزة في فيينا تزامنًا مع زيارة بلينكن

فيينا
فيينا
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تظاهر عدد من أبناء الجاليات العربية ومناصري القضية الفلسطينية مساء اليوم الجمعة أمام مقر المستشارية النمساوية في فيينا، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المدينة.

رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وسياساته في قطاع غزة، مطالبين بوقف "الإبادة الجماعية" و"العار على حكومة النمسا" لعدم اتخاذها موقفًا أكثر حزمًا تجاه القضية الفلسطينية.

في السياق ذاته، بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك:

أكد نيهمر على أهمية الحفاظ على اتصالات جيدة مع اللاعبين العالميين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، وتعميق الشراكات الاستراتيجية معها، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة.

القضية الفلسطينية فيينا بلينكن وزير الخارجية الامريكي فلسطين الاحتلال الإسرائيلي غزة