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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط صاحب شركة أدوية أطلق أعيرة نارية على شخصين بالطالبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب شركة أدوية المتهم بإطلاق أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية بمنطقة الطالبية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل وحارس عقار مصابان بطلقات نارية وادعاء تعدي آخر ومقيمين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع المصابين أفادوا بقيام صاحب شركة أدوية بالتسبب في اصابتهما بإطلاق اعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن إطلاق أعيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الطالبية ضباط مباحث قسم شرطة