الأنبا باسيليوس يتفقد معهد التربية الدينية بإيبارشية المنيا

تفقد اليوم الأنبا باسيليوس مطران المنيا للاقباط الكاثوليك معهد التربية الدينية بالإيبارشية كان في استقباله إدارة وطلبة المعهد، حيث أجرى حوارا أبويا مع ابنائه الطلبة مشجعا إياهم، مؤكدا لهم على أهمية بنيان الخادم من خلال الدارسة بالمعهد والالتزام والتواصل الدائم مع المحاضرين.

وجدير بالذكر يأتي هذا المعهد في إطار إهتمام و حرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس وضع رؤية موحدة على مستوى الإيبارشية لتكوين الخدام على أسس الكنيسة الكاثوليكيّة.

