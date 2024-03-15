شيرين رضا: "معرفش إمتي آخر مرة عمرو دياب شاف بنتي"

كشفت الفنانة شيرين رضا عن عدم علمها بالمرة الأخيرة التى زار فيها زوجها السابق الفنان عمرو دياب إبنتهم نور، والتى تعيش بدولة إنجلترا بمدينة لندن.

وأضافت فى تصريحات خاصة لبرنامج "العرافة" أن الفنان عمرو دياب قليل السفر فى تلك الفترة إلى لندن، وربما يكون هذا هو السبب فى قلة اللقاءات بينهم فى الفترة الأخيرة.

وتابعت الفنانة شيرين رضا أن نور هي من تسعي طوال الوقت إلى الإعتماد على نفسها بعيدا عن شهرتي وشهرة والدها، وتسير بخطي ثابتة لتحقيق عالمها وإثبات ذاتها.

شاركت الفنانة شيرين رضا بالموسم السينمائى بأكثر من فيلم سينمائي، فيلم "الملكة" مع الفنانة هالة صدقي، وفيلم "مقسوم" مع الفنانة ليلي علوي، وقدمت أيضاً فيلم "رحلة ٤٠٤" مع الفنانة منى ذكى.

يشار أن الفنانة شيرين رضا شاركت فى آخر أعمالها الدرامية بالجزء الثاني لمسلسل "وبينا ميعاد"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، يوسف الكدواني، محمد سليمان، والإخراج هاني كمال.