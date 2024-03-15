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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان: دعم 25 مبادرة في 12 دولة عربية

مشاريع كايسيد 2024
مشاريع كايسيد 2024
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اعلن مركز الملك عبد الله العالمي للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، عن الإطلاق الرسمي لبرنامج مشاريع حوارية  لعام 2024.

وكشفت الصفحة الرسمية للمركز، منذ قليل ، بان المركز سيقوم بدعم 25 مبادرة في 12 دولة في المنطقة العربية ، تستهدف مواجهة خطاب الكراهية، والاستجابة للأزمات، وتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والمواطنة المشتركة ودمج مبادئ التعليم الحاضن للتنوع، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الجهود لحماية التراث الثقافي والمواقع الدينية.

واختتم المركز ، عبر ما نشر علي صفحته الرسمية ، بانه يتطلع إلى رؤية تأثير هذه المبادرات الرائدة على بناء المجتمعات الأكثر تفاعلًا وتسامحًا في المنطقة.

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