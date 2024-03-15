السياحة تطلق حملة "رمضان في مصر غِير" بالسوق العربي

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ولمدة خمسة أسابيع حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بعنوان "رمضان في مصر غِير" وذلك بعدد من الأسواق العربية منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي إطلاق هذه الحملة تزامناً مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك لجذب المزيد من السائحين العرب لزيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وعيد الفطر به.

من جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن إطلاق هذه الحملة يهدف إلى استثمار شهر رمضان المبارك للترويج للمنتجات السياحية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها، بالسوق العربي باعتباره أحد الأسواق السياحية المستهدفة، لافتاً إلى أن المحتوى الترويجي لهذه الحملة يتضمن فيديو وحلقات قصيرة يقدمها مؤثرون ومدونون وصناع محتوي عرب ومصريين عن أجواء رمضان وعيد الفطر المبارك والتي تتميز بها مصر.

وأوضح أنه سيتم بث الفيديو الترويجي الخاص بالحملة والحلقات التي يقدمها المؤثرين ولبمدونون على منصات (Facebook- Snapchat – Tiktok – Youtube) بالإضافة إلى منصة شاهد وذلك بالأسواق التي تم إطلاق الحملة بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكتروني WEGO والتي تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط وذلك بهدف دفع حركة الحجوزات المباشرة على المقصد السياحي المصري خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر بالسوق العربي.

وأشارت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن الهيئة تركز على الحملات الإلكترونية ولاسيما في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الانترنت للبحث والحجوزات.

وأوضحت أنه خلال هذه الحملة الترويجية تم استثمار الأجواء الإيجابية المبهجة والمميزة لشهر رمضان المبارك في مصر لإنتاج وإعداد محتوى ترويجي عن عادات وتقاليد المصريين لاستقبال هذا الشهر الكريم وقضاء أيامه ولياليه حيث تعكس مزيج من التراث الحضاري والثقافي الشعبي المميز بالإضافة إلى دعوة السائحين العرب للاستمتاع بهذه الأجواء وحضور عدد من الفعاليات الرمضانية التي تُقام بمصر لتسليط الضوء على الثراء الثقافي والتراثي خاصة بالقاهرة كمدينة قائمة بذاتها تشمل كافة ألوان الفنون والترفيه والثقافة الداعمة لتقديم تجربة سياحية مميزة ولا سيما في شهر رمضان حيث تذخر شوارعها بكافة مظاهر الابتهاج والفرحة.

جدير بالذكر أن الترويج للمقصد السياحي المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوي متنوع ما بين صور وفيديوهات ومحتوي مكتوب هو جزء أساسي من المزيج التسويقي للوزارة، وتعد صفحات التواصل الاجتماعي جزء أساسي من العلامة التجارية للمقصد السياحي المصري والآلية الرئيسية لمشاركة هذه المحتويات الدعائية وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.