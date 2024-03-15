إدخال 44 مصابا فلسطينيا و166 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

دخل عبر ميناء رفح البري 44 مصابا و35 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة؛ منهم 23 حالة لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، و12 مرافقا، والباقي يتم علاجهم في المستشفيات بمحافظات الجمهورية.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري، اليوم الجمعة بأنه تم أيضا، إدخال 300 شخص من حملة الإقامات، و34 شخصا يحملون جوازات سفر أجنبية، و74 أخرين يحملون جوازات سفر مصرية.

ولفت المصدر إلى أنه تم عبور 166 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، بينهم 35 شاحنة من ميناء رفح البري، و131 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

