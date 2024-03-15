للمرة الثانية.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين لـ29 مارس

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية إلى 29 مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9866 صحفى لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 2022/12/31م، والسنة المنتهية في 2023/12/31م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.