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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل تعليم القاهرة تفتتح الدورة الرمضانية بإدارة المقطم التعليمية

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية 2024 بادارة المقطم التعليمية
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افتتحت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشئون الإدارات التعليمية الدورة الرمضانية بمدرسة المقطم الإعدادية - الثانوية التابعة لإدارة المقطم التعليمية.

وبحسب بيان للمديرية، انطلقت  الفعاليات  بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالبة هاجر محمد مدرسة تحيا مصر ١، والقاء شعر للطالب حسين محمد مدرسة المقطم.
كما نظم طابور الأعلام والعروض الرياضية والجمباز الايقاعى والتنورة لمدرسة تحيا مصر ١، عمار بن ياسر، وفقرات موسيقية وفريق الكورال مدرسة تحيا مصر ١، الشيماء ع.ث، ومدرسة عمر بن عبد العزيز، وعلي بن أبى طالب.

وافتتحت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية الدورة الرمضانية بكلمة تشجيعية تحث فيها الطلبة على الإستمرار في ممارسة الرياضة متمنية أن يسود الدورة المنافسة الشريفة.

واوضحت  أن الدورة الرمضانية تقام كل عام لصقل مواهب الطلبة وإشباع رغباتهم فى ممارسة الرياضة،وخلق جيل من الموهوبين يمثل مصر فى كافة المحافل.

كما وجهت الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وجميع القائمين على الدورة، مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور مع أبنائهم متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.. وقد شارك الدورة عدد ( ٩ ) فرق رياضية من جميع مدارس الإدارة. 

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