حادث دوار الكويت.. إتهام إسرائيلي لمسلحين فلسطينيين

اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسلحين فلسطينيين بإطلاق النار على مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت في جنوب مدينة غزة ليل الخميس، مما دفعها إلى نفي إتهام حماس بضلوعها في الحادث.

وأفاد بيان صادر عن الجيش بأنه تم تسهيل مرور قافلة تحمل مواد غذائية وإمدادات أخرى تمهيدًا لتوزيعها في شمال قطاع غزة. ومع اقتراب القافلة من وصولها، تعرض الأهالي في غزة لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين.

وفي سياق متصل، تعرضت إسرائيل لضغوط متزايدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة بعد خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وطالبت جماعات الإغاثة إسرائيل بتوفير ممرات آمنة لقوافل الشاحنات بدلًا من الاعتماد على الإنزال الجوي والشحنات البحرية، خاصة بعدما أصبح التسليم البري أمرًا شبه مستحيلا بسبب القيود العسكرية والأعمال العدائية المستمرة في المنطقة.

ويشير التقارير إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا قليل بشكل كبير مقارنة بالمتوسط السابق للحرب.