أحمد الباز: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت حرص الدولة على تصويب مسار الاقتصاد

أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، - خلال تفقده فجراليوم الجمعة أكاديمية الشرطة ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية-، حول الأوضاع الداخلية والإقليمية أوضحت حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري.

وأضاف " الباز" في تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته مع طلبة الأكاديمية، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتصويب مسار الاقتصاد المصري، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى الأوضاع الاقتصادية خاصة مع الإفراج الجمركي عن البضائع الأيام الماضية.

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، موقف مصر الثابت والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء، وحرص مصر على التخفيف عن الأشقاء من أثار الحرب، من خلال مواصلة اسقاط المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع بعض الدولة الشقيقة والصديقة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مصر أكدت مرارا رفضها للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينين، وحذرت من توسعة رقعة الصراع إلى المنطقة، وهو ما يحدث الآن من تهديدات للملاحة العالمية بالبحر الأحمر، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات للمدنيين العزل.