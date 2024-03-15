الكشف على 1500 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

قدم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا، اليوم، للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" 13 و14 مارس الجاري "بقرية كفر أبوشُهبة مركز اهناسيا، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، ضمن إجراءات وقائية،حيث تم الكشف على 1494 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 154،معمل طفيليات 47،حالات الأشعة العادية 9، واستصدار 2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 6حالات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 75 حالة.

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وأوضح وكيل وزارة الصحه في تقريره أن القافله تضمنت فعاليات عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا".

من ناحيته، أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.