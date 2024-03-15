السيسي يوجه رسالة مهمة لطلاب أكاديمية الشرطة.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2024 - 10:25 ص

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلاب أكاديمية الشرطة، ووجه لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقال إنه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة، وما يسمعه من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير الأكاديمية، عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

وأضاف الرئيس السيسي: لن أنسى أن أقول لكم من فضلكم بلغوا أسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وأيضًا لأشقائنا المسيحيين بالصيام الكبير، وكل سنة والجميع طيب وبخير.

وعرضت قناة “إكسترا نيوز” مقطع فيديو لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مقر أكاديمية الشرطة، وأجرى، الرئيس حوارا مع الطلبة المستجدين.