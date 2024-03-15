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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 14 ألف قطعة من الألعاب النارية المحظورة بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بالعاشر من رمضان، التابعة لمديرية التموين بالشرقية، برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، بالمرور على المحال التجارية المبلغ عنها وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ محظورة البيع.


أسفرت الحملة عن  ضبط 14 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع، تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.


وأكد المهندس مصطفى عبد القادر، أن الحملات مستمرة على المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز، وإن الحملة تلاحق باعة الألعاب النارية، وتصادر الكميات المضبوطة، حفاظًا على أرواح المواطنين، وسلامتهم.

لليوم الثاني.. ضبط ١٤ الف قطعة من الألعاب النارية بالعاشر من رمضان

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الألعاب النارية المهندس مصطفي عبدالقادر مدير إدارة تموين العاشر العاب نارية محظور تداولها تموين العاشر من رمضان مديريه التموين بالشرقية مديرية التموين