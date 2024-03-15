إفطار جماعي لـ«قادرون باختلاف» وأسرهم بالشرقية.. صور

نظم المهندس إبراهيم المراكبي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، بأمانة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، حفل إفطار جماعي لأبطال قادرون باختلاف، بقرية عزبة مراد الكبري التابعة لمركز بلبيس.

تضمن الحفل فقرات متنوعة منها: ابتهالات دينية لشباب من ذوي القدرات الخاصة وندوة عن فضل الشهر الكريم كما تتنوع فقرات الحفل ذوي الهمم من مختلف الأعمار والإعاقات والمجالات الاحتفالية.

أكد المهندس إبراهيم المراكبي أن الهدف من الحفل يأتى ذلك فى إطار حرص، حزب مستقبل وطن، على لم شمل الأسرة المصرية وترسيخ العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع، والتي تحرص الدولة المصرية على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع والتي يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حفل إفطار جماعي لقادرون بإختلاف وأسرهم بالشرقية

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