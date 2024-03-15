خالد سرحان في حواره لـ«البوابة نيوز»: «المداح 4» أقوى من الأجزاء السابقة

يعود لنا شهر رمضان الكريم، وتكتمل أمسيات الشهر الفضيل بالعديد من المسلسلات والأعمال الضخمة التي تعرض خلال هذا الموسم، حيث يشهد عودة مسلسل المداح "أسطورة العودة" في موسم جديد وأحداث شيقة وممتعة لكل من أنتظر هذا العمل.

يشارك في بطولة مسلسل "المداح 4" نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، مي سليم، فتحي عبدالوهاب، بالإضافة إلى ظهور شخصيات وأحداث أخرى أكثر رعبًا وتشويقًا.

وتصدر البرومو التشويقي للموسم الرابع من مسلسل "المداح" قائمة الأكثر تداولًا في مصر ودول الخليج وذلك عقب ساعات من طرحها على منصات التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب".

تواصلت «البوابة نيوز» مع الفنان خالد سرحان للكشف عن الكثير من تفاصيل مشاركته في مسلسل "المداح"، الذي اعتاد الجمهور على ظهور الفنان خالد سرحان في السباق الرمضاني، وتحديدًا بشخصية "حسن" الذي حقق من خلالها نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا، شوق سرحان محبيه بنشر لقطات من كواليس المسلسل، معلقًا: "كله يخلي باله من نفسه المداح السنة دي فيه العجب، أنا نفسي خايف وأنا بمثل".

إليكم نص الحوار:-

* في بداية حديثنا، ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "المداح" الجزء الرابع؟

أحببت سيناريو هذا الجزء، فهو أقوى من الأجزاء السابقة وبه الكثير من التطورات إلى جانب أنه يحتوي على جرعة كبيرة جدًا من التشويق والإثارة والجذب وأعتقد أن هذا الجزء مكتوب أفضل من السنوات الماضية.

* نلاحظ في جميع الأجزاء تطور شخصية حسن، فما الجديد الذي يقدمه حسن في هذا الجزء؟

هذا من أسباب الحماس أيضًا لهذا الجزء فهو التطور الكبير الذي يحدث في شخصية حسن وفي هذا الجزء أكثر تطورًا ويحدث معه الكثير من المواقف المختلفة والغريبة وأصبح أكثر تعقيدًا وأيضًا الكوميديا لديه أصبحت متطورة وسيكون له مهام وعمل جديد أيضًا.

* في كل جزء من المداح يكون هناك صراع بين صابر وعالم الجن، فما رأيك في صراع هذا الجزء؟

هذا الجزء سيكون الصراع كبير جدًا مع المداح وسنشهد عودة الكثير من الجن ممن حاربهم في الأجزاء السابقة وسيكون هناك صراع كبير جدًا مع ملك الجن.

*هل توقعت أن يستمر نجاح مسلسل المداح وأن يحقق هذا الجزء نجاحًا كبيرًا؟

نعم توقعت ذلك فمثل ما ذكرت من قبل هذا الجزء مكتوب بشكل أكثر احترافية وبه الكثير من التطورات في كل شخصيات العمل.

* من وجهة نظرك، هل تعتبر أن الأجزاء الكثيرة من المسلسل هو استغلال لنجاحه؟

في بعض الأحيان يكون فعلًا استغلال لنجاح العمل ولكن المداح مختلف ولا يعتبر استغلالًا له والدليل على ذلك أنه حقق نجاحات متتالية على مدار أربعة سنوات والجمهور مازال يحبه ومتفاعل مع أحداثه.

*عرض لك فيلم أولاد حريم كريم، كيف كانت تجربة الجزء الثاني بعد مرور 18 عاما على عرض الجزء الأول؟ وهل كان هناك تخوف ؟

كانت تجربة مختلفة خاصة بعد مرور كل هذه السنوات على تقديمنا للجزء الأول ولكنها كانت ممتعة وبها الكثير من التحديات وأيضًا هذا الجزء مختلف تمامًا عن السابق وهو متطور ومواكب لطبيعة الزمن الذي نعيش فيه وخصوصًا في تعاملنا مع مشاكل الأولاد.

أه كنت متخوف جدًا ولكن كنت واثق في السيناريست زينب عزيز للأبعد الحدود والحمدلله كلل تعبنا بالنجاح والتوفيق.

* فرق المدة الزمنية بين العملين أثر عليه ؟

هذا الفارق أضاف لي جدًا عشان يزداد إقناع المشاهد بسرد الحدوتة وعلى سبيل المثال الأولاد من شباب وبنات كيف كبروا فلابد من كبر سننا فعليًا وليس ميكاچ عشان مصداقية هذه الحبكة الفنية لدى الجمهور.

*كان هناك تطور كبير في شخصية حسين في فيلم أولاد حريم كريم 2، هل كانت لك استعدادات خاصة له؟

لم تكن استعدادات خاصة ولكنني ذاكرت الشخصية جيدًا وتحدثت مع مخرج العمل في الكثير من التفاصيل والحمدلله خرجت الجمهور بالشكل المطلوب.

* حقق الفيلم ردود أفعال كثيرة، فما أبرز ردود الفعل التي أحببتها؟

أحببت جدًا كل ردود الفعل ولكن كان أكثرها قربا لي هو تعليقهم أن شخصية حسين كانت تضحكهم كثيرًا.

* قدمت العديد من الأعمال التي كان لك بصمة خاصة بها، فهل لك شروط ومعايير خاصة تختار عليها أدوارك؟

ليست شروط ومعايير ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو السيناريو وهل سيكون دوري مؤثر في أحداث العمل أم لا وأيضًا العمل مع مخرج قوي فلا يهمني ابدًا حجم الدور بقدر كونه مؤثر في أحداث العمل.

* أعلن خلال الفترة الماضية خبر اعتزال الزعيم عادل إمام الفن ونعرف تمامًا مدى العلاقة بينكم، كيف استقبلت هذا الخبر؟

الزعيم عادل إمام هو الأب الروحي وقدوتنا جميعًا وقدم ما لم يقدمه أحد وبالطبع سنفتقده ولكن هذه هي طبيعة الحياة واتمنى له العيش بسعادة دائمًا.

*في رمضان كل منا لديه طقوسه الخاصة، فما هي عاداتك في هذا الشهر؟

نجتمع أنا وعائلتي على الفطار أول يوم بالطبع ولكن دائمًا ما يكون لدي تصوير يمنعني من الاجتماع معهم بشكل يومي.

* ما الجديد في الفترة المقبلة؟

حاليًا أقوم بقراءة أكثر من عمل ولكني لم استقر على واحد منهم بشكل نهائي لأني مشغول بسبب مسلسل المداح.

* تصاعدًا مع أحداث الحرب في غزة، ما هى رسالة الفنان خالد سرحان إلى الشعب الفلسطيني؟

أنا بحمد ربنا على أننا عندنا رئيس جمهورية ضميره وقلبه مع كل العرب فأنا مطمئن أن الغمة دي قريبًا ستزول بفضل الله أولًا ثم الرئيس عبد الفتاح السيسى وربنا يفك كربهم ويعدي أيامهم على خير وينصركم على هذا العدو الإسرائيلي الفاحش واحنا معاكم قلبًا وقالبًا.