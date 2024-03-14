سفير فنلندا يحتفل بإطلاق النسخة الرابعة من "السلسلة الدبلوماسية الثقافية"

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة الدبلوماسية الثقافية، من داخل مقر إقامة السفير الفنلندي في مصر، السفير بيكا كوسونين، تحت عنوان "ألفار آلتو والبعد الإنساني" حيث عرض للمرة الأولى مجموعة كبيرة وفريدة من تصميمات المعماري والمصمم الفنلندي الشهير "ألفار آلتو" الملقب بأب الفن المعاصر في المجتمعات الاسكندنافية تزامنا مع مرور 70 عاما على رحلته إلى مصر خلال خمسينيات القرن الماضي. وذلك بحضور المتحدث الرئيسي والمنسق المشارك لمؤسسة ألفار آلتو، تيمو ريكو، ومنسق الرؤية والتعاون، ثريا بهجت الناشطة في مجال حقوق المرأة بمصر.

خلال الاحتفالية التي أقيمت داخل مقر السفير والتي حضرها سفراء النمسا، السويد، النرويج، كولومبيا، سويسرا، الدنمارك، سنغافورة،

نيوزلندا، وسلوفينيا وعدد من الشخصيات العامة في مجالات الإبداع المختلفة.

وفى أولى فعاليات النسخة الرابعة تم زيارة الجامعة البريطانية، وخلال الزيارة تم اهداء درع تكريم خاص من جانب الجامعة للكاتبة الصحفية سوسن مراد، والسفير الفنلندي في مصر، و تيمو ريكو.

وتم تنظيم معرض للتصميم والفنون للمصمم الفنلندي الشهير "ألفار آلتو"، بتنسيق وإخراج فني للمهندس محمد حمادة، حيث ضم المعرض تصميمات نادرة لآلتو من الأثاث والأكسسورات، كما عُرض ولأول مرة ٣ أفلام تسجيلية ومجموعة صور لرحلته مع زوجته إليسا لمصر عام 1954/1955.

وصرح السفير الفنلندي بيكا كوسونين" أن التصميم الفنلندي ليس مشهورا في مصر بالقدر الكافي، لذلك عندما قررنا إقامة ذلك المعرض اخترنا إن يكون بالتزامن مع زيارة المعماري والمصمم "ألفار آلتو" للقاهرة منذ 70 عاما في خمسينات القرن الماضي، وفكرنا في استعادة تصميماته من جديد."