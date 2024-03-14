السعودية تعلن استعدادها التام لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان

أعلنت "مطارات القابضة" السعودية عن استعدادها التام لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، حيث قدمت خطة تشغيلية متكاملة لضمان استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين خلال هذا الشهر المبارك.

تسعى "مطارات القابضة" من خلال مركز القيادة والتحكم إلى رفع الجاهزية التشغيلية والإعلامية والرقابة المستمرة على عمليات المطارات، والتنبؤ بالأزمات الاتصالية ومراقبة المخاطر والتعامل معها، بهدف تحسين تجربة السفر عبر مطارات المملكة.

وتعمل "مطارات القابضة" على توفير جميع الخدمات التي تسهل إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين، وتقليص زمن إنهاء الإجراءات في المطارات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وتسخر "مطارات القابضة" التجهيزات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستقبال المعتمرين، وتهيئة الصالات والمواقع والمرافق لضمان تسهيل إجراءات وصولهم عبر المطارات السعودية.

تم إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة" من قبل "مطارات القابضة" في الربع الأول من العام الحالي 2024م، بهدف تسهيل عمليات السفر وتوفير الراحة للمسافرين والمعتمرين. تتيح هذه الخدمة للمسافرين والمعتمرين إنهاء إجراءات السفر من مقر إقامتهم وشحن أمتعتهم قبل موعد رحلتهم بـ 24 ساعة.

"مطارات القابضة" تعمل على تشغيل 27 مطارًا في المملكة العربية السعودية، من خلال شركاتها التابعة، وهي "مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني".

وهدف هذه الشركات إلى تطوير المطارات السعودية ورفع مستوى أدائها لمواكبة التطورات السريعة التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي.

تأتي جهود "مطارات القابضة" في إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة" ضمن إطار دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة وتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات، وذلك وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.