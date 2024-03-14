مايان السيد تتلاعب بمشاعر نور النبوي في إمبراطورية ميم

بعد اقتحامها حياته وجرأتها في تقديم نفسها إليه وإظهار إعجابها به، تفاجئ مايان السيد زميلها نور النبوي بمعاملة مختلفة تماماً ، ما يعني أنها تتلاعب بمشاعره، ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.

منذ ظهورها في حياته، لم تكتفي مادي (مايان السيد) بإثارة إعجاب مروان أبو المجد (نور النبوي) بجمالها وشخصيتها المقتحمة، بل إنها تثير فضوله واستغرابه أيضاً بمظهرها الغامض وتصرفاتها المندفعة، فقد بادرت بالتعبير عن إعجابها به، لتسبق مروان يف الاعتراف بإعجابه هو الآخر، كما طال إقتحامها حياته الأسرية وعلاقته بوالده، بحثها الدائم له على التمرد، وتشجعيه على السهر والانطلاق بلا حساب.

لكنها تصل إلى أقصى درجات الغموض، عندما تفاجئ مروان في اليوم التالي لخروجهما سوياً، برفضها الخروج معه، وعندما طلب منها تفسيراً لتصرفاتها، قالت أنه شاب ممل وخاضع لأوامر والده، وهي صفات لا تقبلها. سلوك مادي الغريب يثير التساؤلات حول شخصيتها وعلاقتها بوالديها، وما إذا كانت علاقة متوترة أم أنها تعاني من فقد أحدهما. وهو ما ستفسره أحداث الحلقات القادمة من المسلسل

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

المسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.