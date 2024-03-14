غادة عبد الرازق غارقة في الحزن على أخيها بالحلقة الرابعة من "صيد العقارب"

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “صيد العقارب” تصاعدا كبيرا للأحداث حيث دخلت "عايدة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق في نوبة بكاء بعد استرجاع ذكرياتها مع أخيها علي بعد تعرضه للقتل على يد "سامح" ابن اسماعيل والذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

تتوالى الأحداث ويفكر "إسماعيل" وزوجته والتي تجسد شخصيتها "سيمون" في طريقة لإخفاء ابنهما "سامح" بعد أن تسببب في مقتل "علي".

فيما انهارت غادة عبد الرازق وأخبرت زوجها "ياسين" بأنها ستذهب مع والدها للمنزل في إشارة لتوتر العلاقة بينهما بعد حادث مقتل شقيقها "على" على يد شقيقه "سامح".

مسلسل “صيد العقارب”من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.