إفريكسيم يطلق برنامج جاين لدعم ريادة الأعمال في إفريقيا

أطلق البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد " إفريكسيم بنك"، مبادرة "جاين"، لتمكين وتدريب 300 من رواد الأعمال في القارة الإفريقية، إذ تركز على دعم ملفي التجارة ورواد الأعمال خلال مارس الجاري.

وفقا لتقرير صادر عن " إفريكسيم بنك"، فإنه تم تصميم برنامج " جاين" لتجهيز رواد الأعمال الأفارقة بمختلف بلدان القارة لتعزيز عمليات نمو وتوسيع مشاريعه خارج الحدود، ومن المقرر استمرار المبادرة على مدار 6 أسابيع.

تساعد المبادرة رواد الأعمال، على معرفة رؤي قيمة حول كيفية بناء وتوسيع أعمالهم من خلال التعامل داخل السوق الإفريقية من خلال الحصول على التوجيه و التدريب العملي و الإرشاد بمساعدة من الخبراء الدوليين.

يهدف البرنامج لتعزيز الشمولية في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تقديم تدخلات تدعم بشكل خاص الشباب الأفارقة والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشجع المبادرة المهتمين بريادة الأعمال في القارة السمراء ممن تتراواح أعمارهم بين 20 و 45 عاما ويمتلكون إلمام باللغة الإنجليزية و لديهم أعمال مسجلة في القارة الإفريقية من فترة لا تقل عن عامين بحيث يكون محل العمل أو الشركة لديهم مرافق و اتصال بشبكة الإنترنت .

أشار يوسف دايا، مدير العلاقات وسياسات التجارة في الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلي أهمية تمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب للاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة ، وهو ما يؤكد الدعم المقدم لبرنامج " جاين" في تطوير مهارات الشباب الأفارقة وبناء القدرات الريادية الأفريقية في أكاديمية أفريكسيمبانك .

أضاف أن هناك تطلعات عبر البرنامج الأكثر نجاحًا في عام 2024 بعد دورة الماستر المؤثرة للغاية في عام 2022 التي ساعدت في بناء قدرات 200 رائد أعمال من جميع أنحاء القارة.

من جانبها قال جيري أوجيما ، رائد أعمال في برنامج جاين، ، إن البرنامج يأتي ضمن الدورة الخامسة من سلسلة دورات جاين لريادة الأعمال المصممة لتمكين الشباب الأفريقيين، بخلاف سلسلتان حتى الآن مركزتان على تدريب النساء وثلاث سلاسل الآن مفتوحة لكل من الذكور والإناث.

وأجرى البرنامج تدريب لمشاركين من 29 دولة عبر أفريقيا، حيث سيحصل المشاركون على معرفة متعمقة بعد انتهاء فترة التدريب، ويبنون اتصالات، ويحصلون على إرشاد من مدربين عالميين ذوي خبرة، كل هذا سيؤثر بشكل ناجح على نمو أعمالهم.