مصطفى كامل: لم أبع قضية حلمي بكر.. ووصفي بـ"النقيب العشوائي" من طارق الشناوي شرف لي

نفى الفنان مصطفى كامل، أن يكون قد باع أو فرط في قضية الملحن الراحل حلمي بكر، قائلا: "عيب عليكِ يا بسمة! أبيع إيه؟! لكن القضية في يد صاحبها، وهم ابنه وأسرته".

وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "أنأى بنفسي عن هذا الأمر، فهناك صاحب أصيل للقضية، وهو ابنه وأسرته وأشقائه، وعندما يُطلب منا أمر ما فإننا سنتدخل".

وحول هجوم الناقد الفني طارق الشناوي عليه وتصريحه بأنه لم يتعلم الدرس بسبب دفاع مصطفى كامل عن مصطفى قمر عندما شتم طارق الشناوي، قال: "وصفني بأني النقيب العشوائي، وهذا الأمر شرف لي، وصف الناس لي بأي صفة مخالفة لما يتحدث به طارق الشناوي عني شرف كبير لي، وعلى المستوى الفني، أتمنى ألا يكون لي أي علاقة بطارق الشناوي بسبب كل ما يفعله ضدي وضد زملائي في الوسط الفني".

