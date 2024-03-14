الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور المركز الإعلامي القبطي في القاهرة

زارالدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، المركز الاعلامي القبطي الأرثوذكسي في القاهرة.
رافقه في الزيارة كل من الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط في مصر الدكتور جرجس صالح، والأمين العام المساعد للمجلس في مصر القس الدكتور رفعت فكري، ومنسقة التواصل للعلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري.
كان في استقبالهم القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، والدكتورة رانيا نعيم مديرة المركز الاعلامي القبطي الأرثوذكسي.
تناول الطرفان التحديات التي تواجه الجسم الاعلامي في عصر الأزمات والتسابق على الكلمة. كما تناول الجميع الدور الملقاة على عاتق الاعلام المسيحي في إرساء قواعد المحبة والسلام والتلاقي وبث روح الرجاء والفرح وسط الأزمات.
وتطلع الجميع إلى إمكانية التعاون على المدى البعيد حول تبادل المواد الإعلامية.