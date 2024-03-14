4 أندية تتنافس على ضم ثنائي فريق طنطا

دخل صفوت فايق عبد العزيز، ومحمد فتحي الدسوقي، ثنائي فريق 2004 بنادي طنطا، دائرة اهتمام عدد من الأندية في الدوري الممتاز، للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي طنطا، أن الثنائي مطلوب في عدة أندية أبرزها فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وفاركو وزد.

وأضاف المصدر، أن الأندية تتنافس لضم الثنائي بداية من الصيف المقبل بعدما ظهر صفوت والدسوقي بمستوى مميز في أبناء السيد البدوي.

وجاء اهتمام الأندية بالتعاقد مع ثنائي فريق طنطا نظرا لما يمتلكها من موهبة وقدرات فنية كبيرة، حيث يقدما مستوى مميزة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا في دوري المحترفين.