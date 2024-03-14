فشل جديد.. ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

فشلت المعارضة المحافظة الألمانية مجدداً في تمرير قرار برلماني يُطالب برلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس الألمانية، حيث صوتت أغلبية من النواب ضد المقترح.

وشارك في التصويت 690 نائباً، عارض منهم 495 نائباً المقترح، بينما أيده 190 نائباً، وامتنع 5 نواب عن التصويت.

ويقول معارضو إرسال نظام تاوروس إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تصاعد الصراع وجر ألمانيا إلى الحرب.

يُشير فشل المعارضة في تمرير القرار إلى انقسام الرأي العام الألماني حول مسألة دعم أوكرانيا بالأسلحة.

يذكر أن الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي تمتلك 197 نائباً في البرلمان.

في حين يتميز نظام تاوروس بمداه الطويل الذي يصل إلى 500 كيلومتر، كما أنه يتمتع بدقة عالية.

ومن شأن هذا النظام تدمير مخازن الذخيرة الروسية ومراكز القيادة التي تخضع للحماية والبنية التحتية المهمة للحرب خلف خط المواجهة.