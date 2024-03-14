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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

وفاة سائق في مشاجرة بـ6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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لفظ سائق أنفاسه الأخيرة في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر أثناء دفاعه عن نجله بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود متوفي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "رجب" سائق، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين عامل ونجل المتوفى تدخل خلالها المتوفي للدفاع عن نجله فقام المتهم بضربة بلكمه مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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