أرقامه لم تنتهِ بعد.. التاريخ ينتظر مشاركة صلاح أمام سبارتا براج

الأرقام القياسية للفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، لم تنتهِ بعد، حيث تنتظره سطور التاريخ فى مواجهة اليوم أمام سبارتا براج ببطولة الدورى الأوروبى.

ويستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره سبارتا براج التشيكى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات اياب ثمن نهائى بطولة الدورى الأوروبى.

وشهدت مواجهة الذهاب فوز عريض للريدز على ملعب سبارتا براج، بخمسة اهداف لهدف، وشهدت ألغاء هدف للفرعون المصرى محمد صلاح.

وفى حالة مشاركة "مو" فى مواجهة الليلة، ستصبح المباراة رقم 74 فى تاريخ مشاركات محمد صلاح مع الريدز بالبطولات الأوروبية، لينضم إلى قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا تاريخ ليفربول.

وسيتساوى صلاح فى المركز العاشر مع فيل نيل وجوردان هندرسون، مشاركةً في مباريات أوروبية بمختلف المسابقات "دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، الدوري الأوروبي" مع ليفربول.

وإذا سجل محمد صلاح فى مباراة اليوم، سيصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل 20 هدفًا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.