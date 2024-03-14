بالفيديو.. إياد نصار يسرق بويضات زوجته ليكون أبًا في "صلة رحم"

"أنا مش هافشل مهما كان التمن.. أنا كل اللي عايزة أكون أب مش مهم الطريق اللي هامشي فيه، ومش مهم التمن اللي هأدفعه"، كانت تلك الكلمات التي يؤكد عليها "الدكتور حسام" إياد نصار خلال الحلقة الرابعة من مسلسل "صلة رحم".

واكتشف أن زوجته "ليلي" قررت إنهاء تجميد البويضات وأخبرت الطبيب بالأمر ويدخل في نوبة غضب، خاصة بعدما طلب من زميله "الدكتور خالد" محمد جمعة مساعدته في ايجاد طريقة لنقل بويضات "الدكتورة ليلي" يسرا اللوزي المجمدة قبل سرقتها، ونقلها لمركز طبي آخر؛ ليقرر أن يطلب من "سامي "محمد المغربي مساعد الطبيب المسئول عن البويضات أن يساعده في الحصول عليها مقابل مبلغ مالي، وبالفعل يساعده ويحصل على البويضات وبالرغم من الصعاب والمعوقات بسبب الزحام وضيق الوقت حتى يقوم بنقل البويضات بأمان، ليصل في النهاية إلى الدكتور خالد ويعطيه البويضات.

وقال إياد "المسلسل يؤكد أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

ومسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، وإنتاج صادق الصباح.

والمسلسل يعرض على قناة Mbc مصر في تمام الـ 11م والإعادة في تمام الخامسة مساءا، بينما يعرض في تمام الثالثة صباحا والإعادة الساعة 5مساءا على قناة MBC مصر 2 بتوقيت القاهرة.



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