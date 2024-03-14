العمل : بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة القنطرة غرب لتمكين المرأة بالإسماعيلية

قامت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بإطلاق مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل وتنمية مهارات المرأة الريفية وتنفيذه، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل، وذلك بهدف رعاية المرأة المصرية وإدماجها بسوق العمل ورعايته اجتماعيا واقتصاديا وصحيًا.

وفي هذا الإطار وقعت المديرية بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة القنطرة غرب، يختص بتنفيذ المشروع المجانى فى المجالات الآتية: التفصيل والحياكة - والتطريز - وطباعة على المنسوجات، وجارى تنفيذ المشروع حالياً بالوحدة المحلية بقرية أبو خليفة، ويهدف هذا المشروع تمكين المرأة الريفية اقتصادياً وإدماجها بسوق العمل والذي شهد إقبالا ملحوظا من سيدات القرية، في إطار اهتمام الدولة للتمكين الاقتصادى للمرأة وإدماجها بسوق العمل المصري.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن ذلك المشروع ياتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة اقتصادياً، وزيادة نسبة مشاركتها فى سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهنى المجانية التى تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية أنه وقع البروتوكول ممثلاً عن المديرية ، وممدوح على أنور رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب.

وحضر توقيع البروتوكول: سيد فراج رئيس قرية أبو خليفة ، وسهام محمد باحث بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، ومروة أنس مدير إدارة المرأة والطفل بالإسماعيلية ، وسامية عبد السلام مدير تفتيش عمل الأحياء بالإسماعيلية ، ودعاء السيد محمود مدير مركز التدريب المهنى.

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