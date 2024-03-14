ضبط 300 كيلو تبغ مجهول المصدر داخل مخزن بالجمالية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 300 كيلو تبغ مجهول المصدر داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام (مالك شركة بإدارته مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر ووضعه داخل زجاجات وأكياس مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحه بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على (3 أجولة بداخله كمية من تبغ السجائر وزنت 300 كيلوجرام- 84 زجاجة تبغ" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والملصقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.